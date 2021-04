Alexandre Gaudêncio visita obras em curso na freguesia de Santa Bárbara

Uma das empreitadas que está a decorrer respeita à requalificação da zona envolvente ao salão paroquial de Santa Bárbara.

Na ocasião e citado em nota, o autarca referiu que a intervenção que "estamos a realizar vai permitir requalificar a área envolvente ao salão paroquial e disponibilizar cerca de trinta lugares de estacionamento gratuito que muita falta fazem na localidade”.





Alexandre Gaudêncio disse, ainda, que “alguns lugares de estacionamento serão reservados para as atividades do centro paroquial, em particular para apoio ao CATL que alberga cerca de meia centena de crianças.”





Neste âmbito, a Câmara da Ribeira Grande “protocolou no final de 2020 a atribuição de um apoio de 16 mil euros para obras de adaptação daquele imóvel de modo a melhorar as condições físicas do mesmo tendo em vista as atividades que ali se realizam”.





Alexandre Gaudêncio deu nota de outros investimentos previstos para a freguesia. “Prevemos investir, em 2021, na substituição da rede de águas e pavimentação da rua de Santa Bárbara e colocar um novo pavimento na rua de São José”.