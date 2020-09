Alexandre Gaudêncio manifesta vontade da Ribeira Grande receber prova do nacional de surf

O presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, reforçou a vontade do município “apresentar uma candidatura para poder receber uma etapa do campeonato nacional de surf, intenção que entronca na aposta que a autarquia tem feito ao nível da promoção da Ribeira Grande como capital do surf”.