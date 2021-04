Alexandre Gaudêncio indigitado como candidato do PSD à Câmara da Ribeira Grande

A decisão, divulgada esta quinta-feira, foi tomada numa reunião da assembleia concelhia do PSD da Ribeira Grande, realizada na semana passada.

Fonte partidária avançou à Lusa que a concelhia social-democrata “indigitou por unanimidade e aclamação Alexandre Gaudêncio para ser novamente candidato do partido a presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, para dar continuidade ao excelente trabalho” realizado no concelho.

Segundo a mesma fonte, a recandidatura permitirá “continuar a transformar a Ribeira Grande num concelho cada vez mais dinâmico”, realçando que Alexandre Gaudêncio é um “autarca exemplar, sério, humano, humilde e competente”.

Alexandre Gaudêncio foi eleito presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande pela primeira em 2013, aos 30 anos, com 52,6% dos votos, derrotando o então presidente do município, o socialista Ricardo Silva, que concorria a um terceiro mandato (39,6%).

Nas eleições autárquicas de 2017, o social-democrata foi reeleito com 69,9% dos votos, ficando à frente do candidato socialista Fernando Sousa, que obteve 27,1%.

Em setembro de 2018, Alexandre Gaudêncio formalizou a sua candidatura à presidência do PSD/Açores, após a saída de Duarte Freitas da liderança regional.

Na corrida à liderança do partido nos Açores, angariou em eleições diretas 60,9% dos votos expressos pelos militantes, contra 37,5% do advogado Pedro Nascimento Cabral, o outro candidato, atualmente líder parlamentar do PSD/Açores.

A 15 de outubro de 2019, Alexandre Gaudêncio anunciou a demissão do cargo de presidente do PSD/Açores, não chegando assim a concorrer às eleições regionais de 2020.

A decisão de Alexandre Gaudêncio surgiu depois de ter sido alvo de uma investigação da Polícia Judiciária por suspeita de violação de regras de contratação pública, de urbanismo e ordenamento do território na autarquia que dirige, o que lhe valeu também algumas críticas internas.

O autarca Ribeira Grande foi substituído por José Manuel Bolieiro na liderança do PSD/Açores, sendo que Bolieiro viria a assumir a chefia do executivo regional em outubro de 2020.

Atualmente, além de Alexandre Gaudêncio como presidente, fazem parte do executivo da Câmara Carlos Anselmo, como vice-presidente, Filipe Jorge e Cátia Sousa, como vereadores a tempo inteiro, e Eunice Sá como vereadora em regime de não permanência, todos eleitos pelo PSD.

Pelo PS, integram o executivo Carlos Silva e Miguel Sousa, que são também vereadores em regime de não permanência.