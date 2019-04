Alexandre Gaudêncio enaltece “expansão empresarial” na Ribeira Grande

O presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, destacou a “vivacidade empresarial que se regista na cidade e no concelho” e elogiou a “visão dos empresários que têm sabido acompanhar o ritmo do investimento público que se traduz numa maior variedade de negócios que serve as gentes locais e visitantes.”

Presente na inauguração de um novo espaço comercial na freguesia da Conceição, Alexandre Gaudêncio vincou, citado em nota de imprensa que “a abertura de mais este negócio é um sinal claro de que a Ribeira Grande está em expansão e a estratégia desenvolvida por esta câmara ao longo dos últimos anos está a dar resultados”.





Na ocasião, o autarca lembrou que no ano passado o município da Ribeira Grande “registou uma receita de 1,2 milhões de euros de IMT, quase o dobro do que estava previsto, sem aumento de impostos, o que revela ser um indicador claro e inequívoco do crescimento da economia local com base nas novas dinâmicas que se verificam no concelho”.





“São essas dinâmicas e a aposta em eventos diferenciadores que têm permitido captar novos investimentos para o concelho que se refletem também na criação de mais postos de trabalho diretos que contribuem, por sua vez, para o equilíbrio, conforto e segurança das famílias”, acrescentou.





O presidente da autarquia lembrou ainda que “aqui bem perto está a ser construído o primeiro hotel cinco estrelas e estão em análise mais 27 projetos turísticos que representam cerca de 63 milhões de euros de investimento e a criação direta de 200 postos de trabalho. Tudo isto é reflexo das apostas feitas pela autarquia e das dinâmicas incutidas na Ribeira Grande que criam condições favoráveis ao investimento privado”, finalizou.