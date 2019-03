Alexandre Gaudêncio destaca mais-valia do BWRAG na expansão do surf na Ribeira Grande

O BWRAG - Big Wave Risk Assessment Group foi apresentado esta sexta-feira no miradouro dos Palheiros, na Lomba da Maia, altura em que o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio destacou que o evento que "acolhemos é o reflexo da aposta que vimos desenvolvendo na expansão da Ribeira Grande como destino de surf. Estamos cientes que é um mercado que nos pode trazer muitos benefícios, seja em termos turísticos ou de competição, mas em nenhuma dessas vertentes podemos descurar a segurança”, manifestando ainda o “orgulho” pelo facto do município “já conseguir congregar à sua volta eventos de segurança de âmbito mundial, o que indicia que estamos no caminho certo".

Pouco tempo depois da autarquia ter registado a marca “Ribeira Grande – Capital do Surf”, o edil, citado em nota de imprensa, não escondeu a “satisfação por estarmos a ser conhecidos e reconhecidos pelo percurso que vimos realizando ao nível da promoção das nossas praias e do excelentes locais que dispomos para a prática do surf, onde se enquadram as ondas grandes descobertas através do projeto EDP Mar Sem Fim".

“A realização do BWRAG Safety Summit no nosso concelho é mais um passo que damos na internacionalização do destino ‘Ribeira Grande – Capital do Surf’ e de todo o retorno que daí advém em termos de crescimento e desenvolvimento da economia local”, acrescentou.

O BWRAG – Big Wave Risk Assessment Group é oriundo do Havai e vai reunir na Ribeira Grande os especialistas mundiais de segurança e salvamento em ondas grandes, concretamente os surfistas internacionais Danilo Couto (Brasil) e Kohl Christensen (Havai), membros fundadores do projeto e pelo lendário Brian Keaulana (Havai), um dos maiores e mais prestigiados gurus de segurança em ondas grandes do mundo. A estes juntam-se os melhores surfistas portugueses de ondas grandes.