Alexandre Gaudêncio destaca “forte adesão dos jovens” ao Orçamento Participativo Jovem

O presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, destacou a “forte adesão dos jovens do concelho em idade escolar que se envolveram e participaram ativamente na primeira edição do Orçamento Participativo Jovem”, projeto desenvolvido pela autarquia, pela primeira vez, ao longo do último trimestre do corrente ano.