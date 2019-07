Alex Telles promete que FC Porto “vai fazer tudo para trazer o título para casa”

Alex Telles, jogador do FC Porto, da I Liga portuguesa de futebol, prometeu no sábado aos adeptos do clube que a equipa vai "fazer de tudo para trazer o título para casa".

O defesa brasileiro deixou a promessa no final do espectaculo de apresentação dos novos equipamentos do emblema ‘azul e branco’, que decorreu na baixa da cidade do Porto, num evento que juntou alguns milhares de adeptos.

"É incrível estes momentos que passamos junto da família portista. Hoje completo três anos aqui, estou muito feliz. A mensagem é clara e simples, vamos fazer tudo para trazer o título para casa", disse Alex Telles.

As palavras do lateral esquerdo foram um dos pontos alto de uma noite onde os ‘dragões' apresentaram os três equipamentos de jogo que vão usar em 2019/20, assim como vestuário de treino e uma linha de roupa destinada aos adeptos.

Além de alguns atores e modelos, participaram no desfile vários atletas das modalidades do clube, assim como jogadores do plantel principal de futebol.

As maiores ovações da noite foram para os reforços Nakajima, Zé Luís, Luís Diaz e Saravia, embora tenham também sido muito saudados os jogadores Pepe, Vaná, Alex Teles, e os jovens Fábio Silva, Romário Baró e Diogo Costa.

Os atletas desfilaram com o terceiro equipamento, este ano em tons de amarelo, com o secundário, dominado pelo azul escuro, e o tradicional, que mantém as emblemáticas riscas azuis e brancas, e os números a vermelho nas costas, mas este ano com maiores apontamentos de azul na zona dos ombros e mangas.

O espetáculo da apresentação, que teve com pano de fundo o edifício da reitoria da Universidade do Porto, foi também animado por vários músicos e bailarinos da cidade.