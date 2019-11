Alemanha, Holanda, Croácia e Áustria reforçam lote de apurados

Alemanha, Croácia e Áustria venceram este sábado os respetivos jogos de qualificação e apuraram-se para a fase final do Euro2020, na qual estará também presente a Holanda, que ‘carimbou’ a presença com um empate na Irlanda do Norte.

Os alemães ‘saltaram’ para a liderança do grupo C, ao vencerem por 4-0 a Bielorrússia, com golos de Matthias Ginter, Leon Goretzka e um ‘bis’ de Toni Kroos, e asseguraram a 10.ª presença seguida num Europeu (13.ª no total), prova que conquistaram em 1972, 1980 e 1996.

Antes do início da partida realizada em Mönchengladbach, as duas seleções respeitaram um minuto de silêncio em memória de Robert Enke, antigo guarda-redes germânico, que representou o Benfica e que morreu em 2009.

A ‘Mannschaft’, que encerra a qualificação diante da Irlanda do Norte, soma 18 pontos, mais dois do que a Holanda, que não saiu de um ‘nulo’ (0-0) na Irlanda do Norte, o suficiente para assegurar a 10.ª qualificação para um Europeu.

Os holandeses, campeões europeus em 1988, mas que não estiveram presentes no Euro2016, terminaram com as esperanças de apuramento da Irlanda do Norte, num encontro em que a formação da casa desperdiçou uma grande penalidade, por Steven David, aos 32 minutos.

A Croácia, vice-campeã do mundo, não só garantiu a sexta participação num Campeonato da Europa como assegurou o primeiro lugar do grupo E de qualificação, com 17 pontos, ao operar a reviravolta sobre a Eslováquia e vencer por 3-1.

Robert Bozenik deu vantagem aos visitantes no primeiro tempo, mas os croatas chegaram ao triunfo com tentos de Nikola Vlasic, Bruno Petkovic e Ivan Perisic na etapa complementar.

Os eslovacos, quartos colocados, com 10 pontos, ainda têm hipóteses de alcançar a qualificação, que será disputada com a Hungria, segunda classificada, com 12, e País de Gales, terceiro, com 11.

A Áustria consumou o terceiro apuramento para o Campeonato da Europa, vencendo por 2-1 na receção à Macedónia do Norte, em jogo do grupo G. David Alaba e Stefan Lainer marcaram para os austríacos, antes de Vlatko Stojanovski reduzir para os macedónios, em tempo de compensação.

A Áustria, que soma 19 pontos, acompanha a líder Polónia, que já tinha ‘carimbado’ o ‘passaporte’ para o Euro2020 e hoje conquistou o primeiro lugar, com 22 pontos, ao arrancar um triunfo por 2-1 em Israel, graças aos golos de Grzegorz Krychowiak e Krzysztof Piatek.

Os dois primeiros de cada um dos 10 agrupamentos qualificam-se para a fase final, enquanto as restantes quatro vagas sairão dos ‘play-offs’, a disputar pelos quatro melhores classificados de cada uma das quatro ligas da primeira edição da Liga das Nações que não conseguirem o apuramento direto.

Para a fase final do Europeu de 2020 estão já qualificadas 16 seleções: Bélgica, Itália, Rússia, Polónia, Ucrânia, Espanha, Turquia, França, Inglaterra, República Checa, Finlândia, Suécia, Alemanha, Holanda, Croácia e Áustria.

A fase final da competição realiza-se de 12 de junho a 12 de julho, em 12 cidades, de 12 países.