Aldeia da Serra da Estrela recebe projeto de intervenção artística

Segundo a organização, entre hoje e sexta-feira, os participantes desenvolvem um projeto de intervenção artística em comunidade, a partir de atividades implementadas em instituições locais e no Hostel Criativo da Associação de Beneficência do Sabugueiro.

De acordo com a fonte, a residência artística está integrada nas atividades do projeto Xperimus e "congrega vários momentos de criação e experimentação, envolvendo a população e espaços locais", sob a designação genérica de "Sombugueiro".

"A partir de recolhas de sons e imagens da localidade, contactos com a população, tarefas participativas com adultos e jovens, pretende-se construir performances e apresentações a desenvolver e apresentar em vários espaços da aldeia" do Sabugueiro, refere a organização em nota hoje enviada à agência Lusa.

O Hostel Criativo abriu portas em fevereiro e "é o mais recente projeto da Associação de Beneficência do Sabugueiro, que resultou do aproveitamento do antigo edifício de Centro de Dia, localizado num lugar privilegiado da aldeia, designada a ‘mais alta de Portugal'", disse à Lusa o presidente da direção, Mário Jorge Branquinho.

O responsável adiantou tratar-se de "um espaço acolhedor, de conforto e de forte inspiração para ações criativas e de residências artísticas, o ano todo, em plena Serra da Estrela".

O Hostel dispõe de camas em quartos com beliches e de camas individuais que acomodam quatro a sete pessoas, e de dois quartos duplos, com uma capacidade total para 33 pessoas.

Também possui uma sala de convívio, "onde se realizam exposições, tertúlias, exibição de filmes e outras atividades criativas e uma marquise para descanso ou atividades criativas, como sejam pintura, escrita criativa, composição musical ou outras", acrescenta a fonte.

"Com este novo projeto, que é diferente de todos os que existem na região, a Associação de Beneficência do Sabugueiro tem como objetivos promover as artes e a cultura, inspiradas nos recursos do território regional, fomentando o intercâmbio entre comunidades de artistas, pensadores e criativos e a comunidade local/regional", segundo o seu presidente.