Albuquerque satisfeito com solução encontrada para voto de eleitores isolados

“Ainda bem que esta situação está resolvida. É uma situação que me preocupava porque era preciso conciliar o exercício do direito de voto com as condições sanitárias”, afirmou Miguel Albuquerque, questionado pelos jornalistas à margem da apresentação de um projeto na freguesia de São Vicente, no norte da ilha.

“Acho que temos condições para fazê-lo e é importante as pessoas irem votar. Umas eleições como estas são importantes para o futuro do país”, defendeu o presidente do governo madeirense, de coligação PSD/CDS-PP.

Miguel Albuquerque sublinhou que agora é necessário “organizar a logística para garantir que as pessoas que estão nas mesas de voto podem estar nessas mesas em condições de segurança sanitária, sem risco de contaminação”.

“E, por outro lado, [é preciso garantir] que os horários são devidamente divulgados para as pessoas que estão em confinamento poderem fazer em segurança o exercício do voto”, acrescentou.

Os eleitores que se encontrem em isolamento devido à Covid-19 podem sair de casa para votar no dia 30 de janeiro, anunciou a ministra da Administração Interna, adiantando que o Governo recomendará uma hora específica.

"O período mais adequado será, provavelmente, a última hora, entre as seis [da tarde] e as sete", declarou Francisca Van Dunem.

A decisão do Governo surge após ter chegado ao Ministério da Administração Interna o parecer do conselho consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o voto dos eleitores em isolamento nas eleições legislativas antecipadas.

Interrogado sobre quantas pessoas sairão do isolamento para votar na Madeira, Miguel Albuquerque referiu não ter qualquer estimativa.

Já relativamente à possibilidade de o voto ser recolhido em casa das pessoas em isolamento devido à Covid-19, o chefe do executivo insular e presidente do PSD/Madeira disse considerar mais adequada a solução encontrada pelo Governo central e hoje divulgada.

O governante recordou ainda que é defensor da adoção do voto digital.

“Acho que isso se consegue fazer e era bom que se começasse a trabalhar nisso”, apontou, defendendo que com as novas tecnologias há condições para fazê-lo.