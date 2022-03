Albuquerque quer retomar construção de habitação através de cooperativas na Madeira

“Nós temos um montante substancial do PRR para ser aplicado em habitação. Grande parte já desencadeámos os procedimentos dos concursos para habitação a custos controlados. Esse montante ascende a 128 milhões de euros e a nossa ideia é proceder à construção de habitação a custos controlados em todos os concelhos da região”, afirmou o presidente do Governo Regional da Madeira (PSD/CDS-PP), à margem da inauguração de uma loja no Funchal.

Miguel Albuquerque acrescentou que, tendo em conta a subida dos preços da habitação no arquipélago, “é fundamental” diversificar o tipo de habitações a construir “e retomar a habitação cooperativa”, já que “deu bons resultados num passado recente”.

“E, neste momento, acho que uma das soluções é inquirir junto de um conjunto de empresas e setores quais são as pessoas que estão disponíveis a entrar nesta solução e, através do Instituo de Habitação da Madeira, nós desencadearmos todos os procedimentos aptos à constituição de cooperativas e os apoios logísticos e financeiros para os concretizar”, defendeu.

O presidente do Governo Regional sustentou que esta é uma forma de as pessoas adquirirem a sua casa “com rácios de pagamento mais baixos e suportáveis para a maioria das famílias”.

“Acho que é algo que foi feito no passado, aliás grande parte da habitação cooperativa foi feita ainda quando eu estava na Câmara [do Funchal], e que veio solucionar um conjunto de necessidades, sobretudo de pessoas que começaram a trabalhar ou que não têm um emprego fixo”, reforçou.