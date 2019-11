AIPA organiza festival para “valorizar a diversidade cultural”

"Esta é décima primeira edição do festival, que visa valorizar a diversidade cultural que existe nos Açores, fruto da existência de cidadãos emigrantes de 96 países diferentes. O que pretendemos é evidenciar essa diversidade cultural", disse à Lusa o vice-presidente da direção da AIPA e responsável pela organização do festival, Leoter Viegas.

O evento irá decorrer no Pavilhão do Mar, em Ponta Delgada, e irá abranger as áreas da culinária, música, dança e teatro.

"Teremos a vertente da culinária, paladares do mundo, com a participação de países como Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Paquistão. Vamos ter vertente de música com quatro bandas convidadas e 'workshop' de Kora (instrumento da Gâmbia). Vamos ter ainda 'workshops' de kizomba e semba, duas danças com origem em Angola e Brasil", assinalou Leoter Viegas, destacando, também, a sessão de teatro a cargo do grupo de teatro Oprimidos de Lisboa, que abordará as "temáticas das migrações, racismo, discriminação e igualdade de género".

O festival irá apresentar três exposições: uma de artesanato do mundo com obras de vários imigrantes; outra, em parceria com a Cáritas, intitulada "migrações e desenvolvimento"; e uma da autoria de um artista russo residente em Ponta Delgada, Maxim Pavlov.

"Para quem gosta de festa, quem gosta de diversidade e comunga do espírito da integração e acolhimento dos emigrantes e de vivências da diversidade, o festival 'O Mundo Aqui' é o festival ideal para as pessoas frequentarem", aponta o organizador.

A entrada no festival terá o custo de dois euros, valor que reverterá a favor da AIPA.