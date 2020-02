Aeroporto de Madrid prepara-se para aterragem de emergência de Boeing da Air Canada

De acordo com o site 'NewsAvia', um avião Boeing 767-300ER da Air Canada que descolou do Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ao início da tarde desta segunda-feira, com destino a Toronto, está a queimar combustível nos céus de Espanha, esperando que tenha o peso ideal para uma aterragem em segurança no aeroporto de onde descolou, devido a um problema técnico.

Segundo adianta a 'NewsAvia', o avião teve problemas no trem de aterragem ao descolar de Madrid

"As autoridades aeroportuárias anunciaram que estão reunidas todas as condições de segurança para a aterragem do avião, logo que o comandante entenda ser a ocasião adequada. É visível o posicionamento de unidades de socorro, situação normal como prevenção em casos desta natureza", adianta ainda a 'NewsAvia'.