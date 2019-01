Tribunal adiou julgamento de advogada acusada de abuso de confiança porque a arguida trocou de defensora no dia do julgamento

O tribunal de Ponta Delgada adiou, ontem, o início do julgamento da advogada Manuela Lameiras, acusada pelo Ministério Público da autoria do crime de abuso de confiança.



A juíza titular do processo revelou que foi apresentado um requerimento da arguida, no próprio dia do julgamento, a indicar a troca de defensor.







Leia mais na edição desta terça-feira, 29 janeiro 2019, do jornal Açoriano Oriental