Adiadas eleições na Associação Turismo dos Açores

Atraso na entrega do relatório e contas de 2018 da associação está na origem da decisão de remarcar eleições para 9 de maio, noticia hoje o Açoriano Oriental.

Na capa, destaque ainda para a notícia de que o Ministério Público considera que no caso ATA não há risco de fuga dos arguidos, bem como para a tomada de posição do PSD/A na defesa de uma gestão partilhada do mar entre o Estado e a Região.

A nova estratégia para a saúde mental e a autorização para avançar com a alienação de 49% do capital social da Azores Airlines, assim como a agressão a um polícia são outros temas tratados nesta terça-feira, numa edição onde os The Code têm destaque fotográfico na capa.

O Desporto destaca o posicionamento do São Roque, a uma vitória do título em São Miguel.