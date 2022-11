Açorianos no top 10 do nacional de bodyboard

Em Peniche, na quarta e última etapa do circuito, que decorreu no passado fim de semana, Rodrigo Rijo foi nono classificado, o mesmo lugar com que encerrou a geral. Assim sendo, o atleta micaelense de 27 anos consegue um resultado superior ao do ano anterior, no qual foi 16.º colocado.

Já Pedro Correia, que partiu para a derradeira prova com hipóteses de se sagrar campeão nacional e motivado pelo excelente resultado alcançado na etapa da Nazaré (terceiro lugar), acabou por não ir além do 17.º posto, prestação que lhe valeu a oitava posição da classificação geral.

O bodyboarder de 30 anos tinha sido sétimo na edição de 2021 do circuito nacional.