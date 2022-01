Açoriano Oriental e DN Madeira organizam torneio de golfe

Os jornais Açoriano Oriental e Diário de Notícias da Madeira uniram esforços e vão organizar o I Torneio do Atlântico 2021, competição de golfe que irá decorrer no Clube de Golfe Santo da Serra, a 25 de julho. Os greens situados em Machico serão palco do torneio que pretende ser uma ponte entre os dois arquipélagos portugueses, realizado anualmente, à vez em cada arquipélago, como refere o comunicado enviado às redações.

“O objetivo principal é a promoção das ilhas da Madeira e dos Açores através da modalidade do golfe, em estreita colaboração com entidades exploradoras de campos de golfe, governos regionais e institutos públicos. [Mas também] Sensibilizar e evidenciar ao público em geral, bem como as entidades públicas, sobre o sentido económico e turístico que a indústria do golfe, direta e indiretamente, proporciona às regiões autónomas, promover a atividade comercial do Golfe, bem como os seus produtos e serviços, socialização e networking”.

Ora, segundo o mesmo documento, a modalidade gera “direta e indiretamente 2 biliões de euros”, pelo que consideram que “deveremos aproveitar mais o golfe para a promoção da Madeira e Açores”.

A competição decorrerá sobre a modalidade de Stableford Net (95 por cento de handicap), havendo prémios para o 1.º lugar Gross; 1.º, 2.º e 3.º lugar NET, Drive mais longo (homens e mulheres), bola mais perto (homens e mulheres).

O torneio conta com os apoios de: Rei dos Queijos, Azoris, Bensaude, PRA-Raposo, Sá Miranda & Associados, Associação de Turismo dos Açores, Governo Regional dos Açores, Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional do Turismo, Socicorreia e Clube de Golfe Santo da Serra.