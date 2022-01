Açores voltam a ter ligação com Amesterdão operada pela TUI

“A TUI Holanda, através do seu operador aéreo TUI FLY, retomou hoje as ligações aéreas para os Açores. Em causa está um voo circular de Amesterdão para a Terceira e com destino final Ponta Delgada, ligação que tinha sido suspensa em 2020 devido à pandemia de Covid-19”, anunciou o Governo dos Açores em nota de imprensa.

A operação vai ligar o arquipélago açoriano ao mercado holandês, um “dos mercados estratégicos relevantes para o destino Açores”, assinala o executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM).

O mercado holandês teve um total 93.768 dormidas nos Açores em 2019, tendo existido um crescimento de 10,2% de turistas holandeses na ilha Terceira entre 2014 e 2019.

“A operação inicia-se hoje e vai até ao próximo dia 29 de setembro de 2021, sempre às quartas-feiras, num total de 12 voos, operados por um Boeing 737 e com um número total estimado de 1.800 lugares”, lê-se no comunicado.