Açores vão alargar rede de testes de antigénio gratuitos

“Através de um processo de sensibilização junto da Associação Nacional de Farmácias, conseguimos o alargamento do universo de farmácias aderentes ao protocolo que permite a testagem gratuita através de teste de antigénio rápido”, avançou o titular da pasta da Saúde nos Açores, Clélio Meneses, numa conferência de imprensa em Angra do Heroísmo.

Até há algumas semanas, era possível apenas realizar testes gratuitos de antigénio nas ilhas de São Miguel e Pico, mas entretanto já aderiram ao protocolo farmácias em Santa Maria e Terceira, estando previsto também o alargamento à ilha do Faial.

Ao todo são 14 as farmácias que prestam este serviço nos Açores, sete em Ponta Delgada e quatro na Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, uma em Vila do Porto, na ilha de Santa Maria, uma em São Roque, na ilha do Pico, e uma na Praia da Vitória, na ilha Terceira.

Clélio Meneses disse que está também “terminado o processo administrativo para convencionar com laboratórios e clínicas a realização de testes rápidos de antigénio gratuitos”, mas não revelou em que ilhas.

O Governo Regional comparticipa atualmente quatro testes de antigénio gratuitos por mês.

Com a exigência de testes de antigénio ou PCR para acesso a eventos sociais, culturais e desportivos e a bares e discotecas, na ilha de São Miguel, é expectável que a procura aumente, mas o titular da pasta da Saúde nos Açores disse que não estão previstas falhas de stock.

“Há 250 mil testes já contratualizados pela região, que estão a ser distribuídos pelas várias unidades de saúde de ilha, no sentido de fazê-las chegar às entidades que estão protocoladas com a Associação Nacional de Farmácias ou às entidades convencionadas no âmbito da convenção que será realizada com laboratórios e clínicas, de modo a dar uma resposta adequada às necessidades”, revelou.

Os testes adquiridos pelo executivo açoriano serão também disponibilizados nos dois aeroportos com mais movimento na região.

“Está determinada a possibilidade de realização de testes voluntários à chegada do exterior aos aeroportos de São Miguel e Terceira, mesmo para quem tem certificado válido”, adiantou Clélio Meneses.

Quanto aos autotestes, o diretor regional da Saúde, Berto Cabral, admitiu que há falta de stock em algumas farmácias, mas ressalvou que o problema não é exclusivo dos Açores.

“O fornecimento de autotestes está muito difícil. Não é só na Região Autónoma dos Açores, é em todo o país, devido à elevada procura que teve, com o aumento de casos e, especialmente nesta altura, da quadra natalícia, em que há uma maior circulação de pessoas e visitas a familiares”, afirmou.

O secretário regional da Saúde adiantou, por outro lado, que “nas ilhas sem laboratórios privados” ou em que estes laboratórios estejam “encerrados”, por exemplo, na quadra de Natal, será possível realizar testes de despiste do SARS-CoV-2 nas unidades de saúde de ilha, “pagando uma taxa moderadora”.

A medida pretende assegurar que “as pessoas não se vejam impedidas de deslocar-se quando necessitam de teste”, explicou Clélio Meneses.

O titular da pasta da Saúde anunciou ainda que estão a funcionar nos Açores “duas equipas de evacuação aérea permanente”.

“Através deste serviço que é prestado e desta duplicação de possibilidade de evacuação de pessoas, cria-se uma capacidade do Serviço Regional de Saúde que também poderá ajudar a situações que nas ilhas sem hospital necessitem de algum tipo de evacuação por covid-19”, salientou.

Existem hospitais apenas em três das nove ilhas do arquipélago e dos 10 doentes atualmente internados com covid-19 nas ilhas Terceira e São Miguel, um foi transferido da ilha de Santa Maria.