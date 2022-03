Açores têm "resposta muitíssimo boa" no combate à pandemia

"Os Açores têm dado uma resposta muitíssimo boa", disse o bastonário da Ordem dos Médicos, em declarações aos jornalistas, na ilha de São Miguel, após uma audiência com o presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, onde esteve também presente o secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses.

Miguel Guimarães, que está de visita à ilha de São Miguel, sublinhou ser "importante" para a Ordem dos Médicos "perceber como é que a pandemia está de facto a ser controlada no país", tendo elogiado o trabalho das autoridades regionais nesta matéria.

O bastonário da Ordem dos Médicos realçou ainda que "os Açores adaptaram a sua matriz" de risco utilizada para monitorizar a evolução da covid-19.

"Têm uma matriz que já tem incluído aquilo que é a sua análise ao número de internamentos e também em relação à vacinação. E, portanto, diria que a matriz que os Açores têm neste momento é mais eficaz no momento atual do que a matriz que existe no continente", sustentou.

Miguel Guimarães lembrou ainda que a vacinação contra a covid-19 "é tremendamente eficaz", pois "reduziu de uma forma brutal aquilo que é a atividade do vírus, mas sobretudo a gravidade da doença".

Por seu turno, o presidente do Governo açoriano, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, reiterou que, "no que diz respeito à situação epidemiológica", os Açores "têm um quadro que na verdade tranquiliza" as autoridades quando "em comparação com o plano nacional e europeu".

"Nos Açores nós antecipámos. Temos feito em matéria epidemiológica sempre por antecipar os problemas, ir à procura do risco para o combater e acautelar imediatamente", sustentou José Manuel Bolieiro aos jornalistas, acrescentando que a região tem "o processo de vacinação bastante adiantado e tranquilizador".

O chefe do executivo açoriano apontou ainda que, “muitas vezes, os pessimistas não gostam de considerar” os números sobre a pandemia porque "preferem criticar em vez de avaliar com rigor".

"Provavelmente não vamos extinguir o vírus, mas estamos em boas condições de viver com o vírus devidamente protegidos", vincou o presidente do Governo Regional dos Açores.

Os Açores têm atualmente 392 casos ativos de covid-19: 338 em São Miguel, 15 na Terceira, 14 na Graciosa, 11 no Faial, nove em São Jorge e cinco em Santa Maria.

Há atualmente 12 doentes internados, todos no Hospital Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, um dos quais em unidade de cuidados intensivos.