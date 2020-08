Açores sem novos casos nas últimas 24 horas

Segundo nota da Autoridade de Saúde Regional, regista-se o caso de um indivíduo do sexo masculino, de 29 anos, com resultado positivo no teste de despiste para o vírus SARS-CoV-2 à chegada à Região, que, após apresentação de documentação, foi considerado recuperado de infeção pela Covid-19 em março, sendo que, realizado novo teste de despiste para SARS-CoV-2 e obtido resultado negativo, saiu da Região com regresso à origem.

Até ao momento, foram detetados na Região 193 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, verificando-se atualmente 24 casos positivos ativos, todos na ilha de São Miguel.