Açores sem casos positivos nas últimas 24 horas e com um caso recuperado em São Miguel

Registou-se uma recuperação que corresponde a um indivíduo do sexo feminino, com 43 anos, residente na ilha de São Miguel.

De acordo com a Autoridade de Saúde Regional as 848 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da Região nas últimas 24 horas não revelaram novos casos positivos de Covid-19.Até ao momento, já foram registados na Região um total de 146 casos de infeção, verificando-se 122 recuperados, 16 óbitos e oito casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus, destes, sete na ilha de São Miguel e um na ilha do Pico.