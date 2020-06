Açores registam um novo caso positivo

De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, das 514 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da Região nas últimas 24 horas, foi diagnosticado um caso positivo de Covid-19 na ilha de São Miguel.



O caso diagnosticado reporta-se a um indivíduo do sexo feminino, com 42 anos, não residente nos Açores, que desembarcou na Região a 27 de junho, proveniente de ligação aérea com o território continental.



O mesmo apresenta situação clínica estável e foram já diligenciados, pela Delegação de Saúde Concelhia, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos, sendo que cumpre isolamento profilático no local onde se encontra alojado desde a sua chegada.



Com este caso mais recente, já foram detetados na Região um total de 152 casos de infeção pelo novo coronavírus, verificando-se atualmente quatro casos positivos ativos, dos quais três na ilha de São Miguel e um na ilha Terceira.