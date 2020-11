Açores registam seis novos casos e uma recuperação nas últimas 24 horas

Três dos casos detetados na ilha de São Miguel resultam de teste de despiste à SARS-CoV-2 realizado à chegada à Região, na sequência de ligação aérea com território continental português, correspondendo a um indivíduo do sexo feminino de 26 anose, e a um indivíduo do sexo masculino de 27 anos, não residentes na Região, e a um indivíduo do sexo masculino de 21 anos, residente na Região.



Foi ainda diagnosticado um indivíduo do sexo feminino de 33 anos, não residente na Região, proveniente de ligação aérea com território continental português, que foi identificado como contacto próximo de alto risco e ficou em isolamento profilático durante 14 dias, tendo o teste realizado ao fim desse período produzido resultado positivo.

Na ilha do Pico, foram diagnosticados dois indivíduos do sexo masculino, de 54 e 61 anos, não residentes na Região, provenientes de ligação aérea com território continental português, que apresentaram teste de despiste ao SARS-CoV-2 realizado antes do embarque com resultado negativo e cujo teste efetuado após o sexto dia produziu resultado positivo.

Regista-se ainda a recuperação de um indivíduo do sexo feminino de 45 anos, elevando para 238 o número de casos recuperados na Região.

Até ao momento, foram detetados na Região 394 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19, verificando-se atualmente 83 casos positivos ativos, dos quais 66 na ilha de São Miguel, oito na ilha Terceira, um na ilha Graciosa, quatro na ilha do Pico, dois na ilha do Faial, um na ilha de Santa Maria e um na ilha das Flores.