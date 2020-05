Açores registam duas recuperações e sem novos casos nas últimas 24 horas

De acordo com a Autoridade de Saúde Regional as 445 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da Região nas últimas 24 horas não revelaram novos casos positivos de COVID-19.

Relativamente aos casos positivos ativos, registaram-se duas recuperações, que correspondem a um indivíduo do sexo feminino, com 37 anos de idade, e a um indivíduo do sexo masculino, com 23 anos de idade, ambos trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia de Nordeste.

Até ao momento, já foram detetados na Região um total de 146 casos de infeção, verificando-se 124 recuperados, 16 óbitos e seis casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus , destes, cinco na ilha de São Miguel e um na ilha do Pico.

A informação sobre a pandemia de Covid-19 será atualizada hoje, às 16h00, através de conferência de imprensa, a partir da Secretaria Regional da Saúde, no Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo.