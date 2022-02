Açores registam 99 recuperações e 14 novos casos

Segundo a Autoridade de Saúde Regional, em São Miguel três dos novos casos correspondem a transmissão comunitária e os outros cinco são referentes a viajantes (quatro não residentes, sendo que três testaram positivo à chegada e um por ter revelado sintomatologia. O outro viajante é residente e apresentou resultado positivo à chegada).





Por concelhos, Ponta Delgada registou seis casos (um nos Arrifes, um em São José, um na Relva, um nas Capelas, um na Fajã de Baixo e um em São Pedro).





Na Ribeira Grande há dois novos casos (um em Santa Bárbara e um na Ribeirinha).





Na Terceira foram diagnosticados dois novos casos, um em Nossa Senhora da Conceição, do concelho de Angra do Heroísmo, e outro em Santa Cruz, da Praia da Vitória, sendo um em contexto de transmissão comunitária e o outro relativo a um viajante, residente, com resultado positivo no rastreio à chegada.





No Faial há um novo caso positivo nos Flamengos, ligado à cadeia de transmissão local primária pré-existente.





O caso registado em São Jorge, na Urzelina, integra a cadeia de transmissão local primária pré-existente.





A Graciosa registou dois novos casos nas últimas 24 horas, ambos em Santa Cruz, sendo que um dos casos deu origem a uma nova cadeia de transmissão local primária e o outro integra a cadeia pré-existente.





Também nas últimas 24 horas foram registadas 99 recuperações, sendo nove da ilha Terceira (oito em Angra do Heroísmo e uma na Praia da Vitória); 85 em São Miguel (34 em Ponta Delgada, 37 ma Ribeira Grande, sete na Lagoa e sete em Vila Franca do Campo); cinco no Faial (Horta).





À data de hoje estão internados 14 doentes nos hospitais dos Açores, 13 dos quais no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada (com três em Unidade de Cuidados Intensivos) e um no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.





O arquipélago regista presentemente 456 casos positivos ativos, sendo 386 em São Miguel, 28 na Terceira, 17 em São Jorge, 10 no Faial, sete em Santa Maria, seis na Graciosa e dois no Pico.





Com o surgimento na Graciosa de uma nova cadeia de transmissão local primária, ficam agora ativas sete, em todo o arquipélago, sendo duas no Pico, uma em São Jorge, uma em Santa Maria, duas na Graciosa e uma partilhada entre Faial e São Jorge.





Em vigilância ativa estão hoje 1.350 pessoas.





Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 8.390 casos positivos de Covid-19, tendo recuperado da doença 7.737 pessoas e faleceram 39.