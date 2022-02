Açores registam 67 novos casos e 77 recuperados nas últimas 24 horas

Segundo a Autoridade de Saúde Regional, em São Miguel, dois dos novos casos correspondem a teste positivo à chegada de um passageiro não residente e um teste realizado a viajante residente, por sintomatologia. Os casos restantes correspondem a transmissão comunitária.





Por concelhos, a Lagoa regista quatro novos casos (todos em Nossa Senhora do Rosário).





O concelho de Ponta Delgada regista 37 novos casos (16 nos Arrifes, dois na Fajã de Cima, 10 no Livramento, um na Relva, um em São Vicente Ferreira, dois nos Mosteiros, um nas Capelas, um em Santa Clara, um na Fajã de Baixo, um em São Pedro e um nos Fenais da Luz).





O concelho da Povoação regista um novo caso (Furnas).





No concelho do Nordeste há também um caso novo (Vila do Nordeste).





No concelho da Ribeira Grande foram registados 13 novos casos (quatro em Santa Bárbara, dois em Fenais da Ajuda, quatro na Matriz e três em Rabo de Peixe).





Na ilha Terceira, um dos novos casos diz respeito a um passageiro residente que testou positivo por sintomatologia e todos os restantes novos casos correspondem a transmissão comunitária.





Por concelhos, a Praia da Vitória regista um novo caso (Cabo da Praia) e o concelho de Angra do Heroísmo regista seis novos casos (um na Terra Chã, dois nas Cinco Ribeiras, um em São Bento e dois em Santa luzia).





No Faial, os quatro novos casos correspondem a transmissão comunitária, sendo três nas Feteira e um nos Flamengos).





Também nas últimas 24 horas foram registadas 77 recuperações, sendo 66 em São Miguel (22 na Ribeira Grande, 27 em Ponta Delgada, 11 na Lagoa e seis em Vila Franca); sete em Santa Maria (seis na Vila do Porto e um em Santa Bárbara); e quatro na Terceira (dois na Praia da Vitória e dois em Angra do Heroísmo).





À data de hoje estão internados 10 doentes, sendo seis no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada e quatro no Hospital de Santo Espírito, em Angra do Heroísmo (com um em UCI).





O arquipélago regista presentemente 544 casos positivos ativos, sendo 428 em São Miguel, 73 na Terceira, 24 no Faial, oito em Santa Maria, seis no Pico e cinco em São Jorge.





Estão ativas sete cadeias de transmissão local primária, sendo duas no Pico, duas em São Jorge, duas em Santa Maria e uma no Faial.





Em vigilância ativa estão hoje 1.552 pessoas.