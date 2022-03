Açores registam 6 novos casos em São Miguel e 28 recuperações

À data de hoje estão internados 11 doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, com três em Unidade de Cuidados Intensivos.

Nas últimas 24 horas foram extintas duas cadeias de transmissão local primária, uma na Terceira e outra na Graciosa. Estão agora ativas oito cadeias de transmissão local primária em todo o arquipélago, sendo quatro na Terceira, uma na Graciosa, uma no Faial, uma partilhada entre Pico e São Miguel e uma partilhada entre Faial e São Jorge. Até ao presente foram extintas 231 em todas as ilhas. Em vigilância ativa estão hoje 730 pessoas.