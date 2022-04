Açores registam 22 novos casos e 23 recuperações

No Faial foi registado um novo caso na freguesia de Angústias, concelho da Horta, de um viajante, não residente, com análise positiva ao 6.º dia.

Em São Miguel registou-se também um caso positivo de um viajante, residente, com análise positiva ao 6.º dia. Os restantes casos referem-se a transmissão comunitária. Assim, no concelho da Ribeira Grande há cinco novos casos (dois em Rabo de Peixe, um na Lomba da Maia, um na Conceição e um na Ribeira Seca). No concelho de Ponta Delgada há sete novos casos (dois em São José, dois em São Pedro, um na Covoada, um em Santa Clara e um em São Vicente Ferreira). No concelho da Lagoa há sete novos casos (seis em Água de Pau e um em Santa Cruz). No concelho de Vila Franca do Campo há um novo caso na Ribeira Seca e no concelho do Nordeste há também um novo caso na Vila de Nordeste.

Também nas últimas 24 horas foram registadas 23 recuperações, e à data de hoje está apenas internado um doente no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.

Verificou-se a saída da Terceira de dois casos positivos, não residentes, um que se encontrava na Praia da Vitória e outro em Angra do Heroísmo. Assim sendo, deixam de contar como casos positivos nesta ilha e no arquipélago.

Tendo a DGS reportado, ontem, um óbito nos Açores, esclarece-se que não se observaram óbitos por covid-19 na Região Autónoma dos Açores no período em referência. Tratou-se um óbito de um cidadão internado no Hospital Egas Moniz, Lisboa, cuja morada de residência oficial é nos Açores. À família enlutada a Direção Regional de Saúde apresenta sentidas condolências.

O arquipélago conta presentemente com 279 casos positivos ativos, sendo 264 em São Miguel, nove no Faial, dois na Terceira, dois na Graciosa, um em São Jorge e um em Santa Maria. Estão ativas no Faial duas cadeias de transmissão local primária, uma na freguesia da Praia do Norte e outra em Castelo Branco, concelho da Horta. Até ao presente foram extintas 203 em todas as ilhas. Em vigilância ativa estão hoje 917 pessoas.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 6.257 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 5.808 pessoas. Faleceram 33, saíram do arquipélago 82 e 55 apresentaram prova de cura anterior.

Até ao presente realizaram-se 567.644 análises para despiste do vírus SARS-CoV-2, que causa doença covid-19.