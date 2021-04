Açores registam 22 novos casos e 13 recuperações nas últimas 24 horas

O concelho de Ponta Delgada regista oito dos novos casos positivos (dois em São Pedro, dois em São Roque, um nos Arrifes, um em São José, um na Relva e um em São Sebastião). No concelho de Vila Franca do Campo há seis casos positivos (três na freguesia de São Miguel e três na Ribeira Seca), o concelho da Ribeira Grande regista quatro novos casos positivos (dois na Ribeira Seca, um em Rabo de Peixe e um no Pico da Pedra), e o concelho do Nordeste regista mais quatro novos casos (três na Achadinha e um no Nordeste).

Também nas últimas 24 horas foram registadas 13 recuperações em São Miguel: uma na Ribeira Seca, do concelho da Ribeira Grande, e 12 no concelho de Ponta Delgada (seis em São Pedro, quatro nos Arrifes, uma na Ajuda da Bretanha e uma em São Sebastião).

Estão internados nove doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, quatro dos quais em Unidade de Cuidados Intensivos.

A Região regista hoje 133 casos positivos ativos, sendo 132 em São Miguel (89 no concelho de Ponta Delgada, 18 no concelho do Nordeste, oito no concelho da Lagoa, sete na Ribeira Grande, nove em Vila Franca do Campo e um no concelho da Povoação) e um caso em Santa Maria, na freguesia de Santa Bárbara, do concelho de Vila do Porto. O número de vigilâncias ativas é presentemente de 821.

Na ilha de São Miguel estão em nível de Muito Baixo Risco os concelhos da Lagoa, Povoação, Ribeira Grande e Vila Franca do Campo. Em Médio Alto Risco está o concelho de Ponta Delgada e em Alto Risco, o concelho do Nordeste. Todos os concelhos das restantes ilhas do arquipélago apresentam níveis de Muito Baixo Risco. Estão em vigor até às 23h59 de hoje medidas especiais de contenção da pandemia, em São Miguel, bem como para as restantes ilhas da Região, onde todos os concelhos permanecem em Muito Baixo Risco. A partir das zero horas de amanhã, e até à próxima sexta-feira, vigoram as medidas previstas nos níveis de risco já anunciados, por concelho, e que podem ser conferidos no Boletim Diário da Autoridade de Saúde, em anexo a este Comunicado.

Mais informações podem ser obtidas online em: https://covid19.azores.gov.pt/ e na página de Facebook da Direção Regional da Saúde: https://www.facebook.com/DirecaoSaudeAcores .

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.227 casos positivos de covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 3.956 pessoas. Faleceram 30, saíram da do arquipélago 67 e 41 apresentaram prova de cura anterior. Foram extintas 199 cadeias de transmissão local.

Até à data de 30 de março último, realizaram-se nos Açores 397.029 análises para despiste da covid-19. Desde 31 de dezembro passado e até 30 de março, 43.812 pessoas com 15 ou mais anos foram vacinadas no arquipélago (28.376 com a primeira dose - 14,01% da população e 15.436 com a segunda dose - 7,62% da população), no âmbito da primeira fase do Plano Regional de Vacinação.