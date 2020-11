Açores registam 20 novas infeções e 8 recuperações

No âmbito do rastreio realizado a quem chega à Região, foram detetados cinco casos positivos, dos quais quatro na ilha de São Miguel e um na ilha Terceira.

Na ilha de São Miguel, foram diagnosticados, através de teste de despiste ao SARS-CoV-2 realizado à chegada, dois indivíduos provenientes de ligação aérea com território continental português, sendo um do sexo feminino, de 26 anos, e um do sexo masculino, de 17 anos.

Foram ainda detetados dois casos positivos, através da análise efetuada após o sexto dia, correspondentes a indivíduos do sexo feminino, de 28 e 38 anos de idade, não residentes na Região, sendo que o primeiro, proveniente de ligação aérea com território continental português, realizou teste à chegada com resultado negativo, e o segundo, proveniente de ligação aérea com outro país europeu, apresentou teste de despiste à chegada com resultado negativo.

Na ilha Terceira, foi diagnosticado um indivíduo do sexo masculino, de 37 anos, proveniente de ligação aérea com o continente americano, através de rastreio realizado à chegada.

No contexto da investigação epidemiológica relacionada com um estabelecimento de diversão em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, foram diagnosticados 13 casos, sendo três indivíduos do sexo feminino, com idades compreendidas entre 14 e 44 anos, e 10 indivíduos do sexo masculino, com idades entre 12 e 67 anos.

Foram ainda diagnosticados na ilha de São Miguel dois indivíduos do sexo feminino, de 19 e 45 anos, o primeiro na sequência do surgimento de sintomas e o segundo após ter sido identificado como contacto próximo de alto risco de um caso reportado a 13 de novembro, estando os dois casos em investigação epidemiológica.

Importa referir que foram registadas oito recuperações, sendo sete na ilha de São Miguel, correspondentes a um indivíduo do sexo feminino, de 16 anos de idade, e seis indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre 13 e 51 anos, e uma na ilha Terceira, reportando a um indivíduo do sexo feminino, de 49 anos, elevando para 327 o número de casos recuperados na Região.

Mais se informa que se mantêm 13 cadeias de transmissão extintas e oito cadeias de transmissão ativas na Região, sendo três na ilha de São Miguel, duas na ilha Terceira, duas partilhadas entre a ilha de São Miguel e a ilha de São Jorge e uma na ilha de São Jorge.

Assim, até ao momento, foram detetados na Região 605 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença COVID-19, verificando-se atualmente 327 casos recuperados e 185 casos positivos ativos, dos quais 152 na ilha de São Miguel, 19 na ilha Terceira, oito na ilha de São Jorge, três na ilha do Pico, dois na ilha do Faial e um na ilha de Santa Maria.

As medidas de prevenção e contenção da pandemia devem ser mantidas e reforçadas, sempre que possível, por cidadãos e organizações públicas, privadas e do setor social.