Açores registam 17 novos casos e 26 recuperações nas últimas 24 horas

No concelho de Ponta Delgada foram registados sete casos (cinco em São Roque, um nos Arrifes e um nas Capelas).





No concelho de Vila Franca do Campo foram registados seis casos (três em São Miguel, dois na Ribeira Seca e um em Ponta Garça).





No concelho do Nordeste há três novos casos (dois na Achadinha e um em Santana).





No concelho da Povoação foi também registado um novo caso nos Remédios.





No mesmo período registou-se um total de 26 recuperações, todas em São Miguel. O concelho de Ponta Delgada teve 22 recuperados (nove em São Pedro, quatro em São José, três em São Vicente Ferreira, três nos Arrifes, uma em São Sebastião, uma no Livramento e uma na Fajã de Cima). No concelho da Lagoa registaram-se quatro recuperações (três em Santa Cruz e uma no Rosário).





Seis doentes estão agora internados, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, dois dos quais em Unidade de Cuidados Intensivos.





A Região regista hoje 127 casos positivos ativos, sendo 126 em São Miguel (74 no concelho de Ponta Delgada, 24 no concelho do Nordeste, 15 em Vila Franca do Campo, sete na Ribeira Grande, quatro no concelho da Lagoa, e dois no concelho da Povoação) e um caso em Santa Maria, na freguesia de Santa Bárbara, do concelho de Vila do Porto.





O número de vigilâncias ativas é presentemente de 907.







Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.247 casos positivos de Covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 3.982 pessoas e 30 pessoas faleceram.





Até à data de hoje realizaram-se nos Açores 401.044 análises para despiste da Covid-19.





Desde 31 de dezembro passado e até 30 de março, 43.812 pessoas com 15 ou mais anos foram vacinadas no arquipélago (28.376 com a primeira dose e 15.436 com a segunda dose), no âmbito da primeira fase do Plano Regional de Vacinação.