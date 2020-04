Açores registam 109 casos positivos ativos de Covid-19, 15 casos recuperados e 7 óbitos.

De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, à data de hoje, 20 de abril, 684 casos aguardam resultados e existem 109 casos positivos ativos de Covid-19: 82 de São Miguel (27 de Ponta Delgada, 9 da Povoação, 5 da Ribeira Grande, 39 do Nordeste, 1 da Lagoa e 1 de Vila Franca do Campo); 5 na Terceira (2 em Angra do Heroísmo e 3 na Praia da Vitória); 9 no Pico (4 da Madalena e 5 de São Roque); 3 de São Jorge (2 das Velas e 1 da Calheta); 5 no Faial e 5 na Graciosa.

Registou-se esta segunda-feira um óbito de uma utente do Lar de Idosos do Nordeste, de 86 anos, que se encontrava internada no Hospital de Ponta Delgada.

Há 15 casos recuperados na Região: 4 de São Miguel, 6 da Terceira, 1 do Pico e 4 de São Jorge.

A Autoridade de Saúde Regional mantém nesta data 2.241 vigilâncias ativas, sendo 726 encaminhadas da Linha de Saúde Açores e 1.515 provenientes do trabalho de campo das Delegações de Saúde.

Neste momento, encontram-se internadas 36 pessoas em unidades de saúde: 18 no Hospital do Divino Espírito Santo em São Miguel (2 em cuidados intensivos, mas clinicamente estáveis); 4 no Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira (2 em cuidados intensivos); 2 no Hospital da Horta e 12 no Centro de Saúde do Nordeste.

73 pessoas encontram-se a recuperar em isolamento domiciliário: 4 no Faial, 2 na Graciosa, 8 no Pico, 3 em São Jorge, 52 em São Miguel e 4 na Terceira.