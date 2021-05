Açores registam 10 novos casos e 31 recuperações

Nas Flores, o caso agora diagnosticado refere-se a um viajante, residente no concelho das Lajes, com histórico de viagem ao exterior da Região, tendo obtido resultado positivo na análise de rastreio ao 6.º dia. Em São Miguel, sete dos novos casos resultam de transmissão comunitária e dois referem-se a viajantes, um não residente, com análise positiva no rastreio de 12.º dia, e um residente, com análise positiva no rastreio para viagem interilhas.

Assim, no concelho da Ribeira Grande foram registados dois novos casos nas Calhetas, no concelho de Ponta Delgada há três novos casos (um no Livramento, um nos Arrifes e um São Vicente Ferreira), no concelho de Vila Franca do Campo há dois casos, um em Ponta Garça e um em São Miguel, e o concelho da Lagoa regista um novo caso, no Rosário.

Em igual período foram registadas 31 recuperações, sendo 29 em São Miguel e duas em Santa Maria (ver quadro no final). Foram extintas até ao presente 200 cadeias de transmissão no arquipélago.

No decurso da investigação epidemiológica, verificou-se que em São Miguel, um caso positivo inicialmente alocado no concelho de Ponta Delgada, freguesia de São Pedro, se encontra a residir na freguesia de Capelas, do mesmo concelho, pelo que os dados plasmados no quadro em anexo, espelham a referida alteração.

Estão agora internados 13 doentes, sendo 12 no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, com um em Unidade de Cuidados Intensivos, e um no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, em Unidade de Cuidados Intensivos. Em vigilância ativa estão 993 pessoas.

À data de hoje a Região conta com 199 casos positivos ativos, sendo 192 em São Miguel, quatro na Terceira, dois nas Flores e um em Santa Maria. Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.903 casos positivos de covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 4.552 pessoas. Faleceram 31, saíram do arquipélago 78 e 43 apresentaram prova de cura anterior.

Desde o início da pandemia realizaram-se nos Açores 448.672 análises para despiste do vírus SARS-CoV-2, que causa doença Covid-19. A ilha de São Miguel está desde as 00h00 de hoje em Estado de Calamidade Pública, com todos os concelhos em nível de Alto Risco. As restantes ilhas estão em situação de Alerta, com todos os concelhos em nível de Muito Baixo Risco. Mais informações podem ser obtidas online em: https://covid19.azores.gov.pt/ e na página de Facebook da Direção Regional da Saúde: https://www.facebook.com/DirecaoSaudeAcores.