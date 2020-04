Açores recebem novo reforço de equipamentos de proteção individual e material clínico

Tendo em conta as quantidades e volumetria do material proveniente da China, que obrigaria a Azores Airlines a realizar vários voos àquele país, o Governo dos Açores decidiu fretar um avião cargueiro que transportou para Lisboa, entre quarta e quinta-feira, 793.600 máscaras de tipo FFP2, 683.750 máscaras cirúrgicas, 36.300 fatos de proteção integral, 700.000 luvas não esterilizadas e 100.000 zaragatoas, entre outro material, adianta nota do executivo regional.



Segundo Teresa Machado Luciano, parte deste material começou já esta sexta-feira a ser transportado para os Açores, através da Azores Airlines, e será distribuído por hospitais, unidades de saúde de ilha, associações humanitárias de bombeiros, forças de segurança, trabalhadores da Administração Regional e entidades do setor social que prestem cuidados de saúde e outros serviços de interesse público.



No voo que aterrou hoje em Ponta Delgada foram transportadas 16.000 máscaras de tipo FFP2, 20.000 fatos de proteção integral e 100.000 zaragatoas. Os restantes equipamentos serão transportados de Lisboa para a Região nos próximos dias.



“Esta operação extraordinária assegurou maior celeridade e segurança no transporte aéreo, numa altura em que a procura global por este tipo de equipamentos continua a crescer e estão a ser impostas novas regras e procedimentos na China”, disse Teresa Luciano, citada em nota.



Este material junta-se, assim, aos equipamentos de proteção individual transportados pela Azores Airlines no voo da China para São Miguel no dia 13 de abril, designadamente 240 mil máscaras cirúrgicas, 22.400 máscaras de proteção respiratória filtrantes FFP2, 300 mil luvas, 33.500 óculos descartáveis e 20.300 batas.



“Este processo de aquisição do Governo dos Açores representa um investimento global de 9,3 milhões de euros para dotar os profissionais de saúde e os elementos de várias áreas envolvidos no combate à pandemia de COVID-19 dos meios necessários ao desempenho das suas funções”, frisou a secretária regional da Saúde.