Açores querem estreitar relacionamento com a sua diáspora

Artur Lima está a efetuar uma visita de trabalho, até sexta-feira, aos Estados Unidos da América (EUA), onde reside uma grande comunidade de emigrantes açorianos, numa deslocação acompanhado pelo diretor regional dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa, Carlos Amaral.

"Entendi começar pela Califórnia na perspetiva, tal como está no programa de Governo, de implementarmos esta nova estratégia de abordagem às comunidades", salientou o governante em declarações à agência Lusa.

O vice-presidente, que se reuniu com empresários de 40 e 50 anos, referiu que estes descendentes de emigrantes têm uma ideia dos Açores que "os seus avôs e pais" lhes transmitiram, particularmente no que se refere às tradições açorianas, mas alguns "nunca visitaram a região".

"É preciso dar a visão dos novos Açores e também ter a visão das segundas, terceiras e quartas gerações. É preciso fazer-lhes perceber que os Açores evoluíram, precisam de investimento, que é preciso investir nos Açores, que são uma Região Autónoma com autonomia política, administrativa e financeira e tenho feito essa pedagogia económica e também política e tem sido uma experiência também muito interessante esta visita de trabalho", disse à Lusa.

Entre várias reuniões que já manteve, Artur Lima reuniu-se no sábado com a direção Califórnia Portuguese-American Coalition (CPAC), presidida por Diniz Borges, com a presidente da PALCUS, e com os três supervisores do condado de Merced, de origem açoriana.

Neste encontro com os supervisores do condado de Merced abordaram-se assuntos relacionados com a diáspora, desde o ensino da língua portuguesa às novas possibilidades nos campos da agricultura, das relações comerciais e numa nova cooperação entre os condados californianos e os Açores.

"Estive no condado de Merced com os supervisores do condado e dos cinco três são de descendência açoriana, mas nunca foram aos Açores", observou o vice-presidente do Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM).

Na Califórnia, Artur Lima reuniu-se também com empresários locais "interessados" em eventuais investimentos nos Açores.

O vice-presidente do Governo Regional assinalou que a Califórnia tem "um mundo empresarial onde os açorianos estão envolvidos" e, onde, "em muitos casos, têm o poder decisivo em algumas áreas".

Sublinhando o papel "muito importante" que as Casas dos Açores desempenham no relacionamento entre os Açores e as comunidades açorianas, o governante realçou também a importância de estabelecer estes contactos no terreno com a diáspora, com empresários de terceira e até quarta geração que não conhecem os Açores e que não sabem como os Açores se estão a desenvolver e a realidade açoriana, e com os políticos.

"São essas visitas exploratórias que estou a fazer para perceber as potencialidades quer políticas, quer empresariais, para estabelecer esta nova estratégia de abordagem junto das comunidades para que elas possam conhecer a realidade dos Açores e para que a região possa também conhecer esta nova realidade da segunda, terceira e quarta geração de empresários e políticos de grande influência nos Estados Unidos da América", referiu.

Na deslocação, até 30 de julho, o vice-presidente do Governo Regional dos Açores, Artur Lima, tem previstos encontros com políticos e empresários açor-descendentes" e contactos com entidades e associações locais, como as Casas dos Açores.

Nos EUA, Artur Lima vai também participar, na quarta-feira, na 45.ª Comissão Bilateral Permanente entre Portugal e os EUA, que se realiza em Washington.