A Vendée-Ártico-Les Sables d’Olonne está a ser ultimada para servir de evento de preparação para a grande competição náutica mundial, a Vendée Globe, que mantém a sua data de partida em 2020 inalterada: 8 de novembro.



A prova que a antecederá, que servirá para os skippers poderem ter algum tipo de competição depois do confinamento por via da pandemia de Covid-19, tem um prazo máximo de duração de 10 dias e tem como objetivo levar os participantes desde Les Sables d’Olonne, cidade situada na costa oeste de França, no Oceano Atlântico, “para além da Islândia e para o Círculo Polar Ártico e depois para os Açores”, revela uma nota de imprensa da organização.



Apesar dos tempos de incerteza que ainda pairam no ar relativamente ao futuro a curto prazo, a prova está a ser preparada, já que esta competição que antecede a Vendée Globe conta com o forte apoio e colaboração da Federação Francesa de Vela.



De acordo com a nota informativa da organização da Vendée Globe, a regata Vendée-Ártico-Les Sables d’Olonne vai ser disputada em embarcações da Classe IMOCA 60.



A cidade do Faial tem sido, ao longo dos anos, ponto de passagem e paragem obrigatória para diversas embarcações que tomam parte em grandes eventos náuticos mundiais.



Um destes eventos, que curiosamente tem origem na cidade francesa de Les Sables d’Olonne, é a “Les Sables-Horta-Les Sables”, regata internacional de vela oceânica de alta competição que se realiza a cada dois anos entre França e os Açores, envolvendo embarcações da Classe40.



A próxima edição da regata será em 2021.