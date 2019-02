Açores marcou presença na BIT em Milão

As mais lidas

"Entre 2017 e 2018, o mercado Italiano aumentou no número de hóspedes e de dormidas em mais de 8%, o que traduz a importância da participação do destino Açores nesta feira", finaliza o comunicado da Turismo dos Açores ATA.

A feira contou com mais de 1000 expositores de todo o mundo, bem como sessões de esclarecimentos, palestras, workshops e actividades temáticas.

Acrescenta ainda a nota da Turismo dos Açores ATA que a participação na " edição deste ano correu de forma positiva, registando-se uma grande procura pelo stand dos Açores, onde houve interacção com os milhares de participantes"

A Turismo dos Açores/ATA esteve na presente na feira BIT com um módulo de destino e três associados. Os Açores apresentaram-se como um "destino de natureza, seguro, autêntico e dinâmico, oferecendo diversidade e experiências em cada ilha. Tendo em conta a notoriedade deste evento, a participação dos Açores teve muita importância, dado a orientação business-to-business (B2B) e B2C (business-to-consumer) que este certame tem, potenciando a promoção do destino Açores", diz comunicado.

