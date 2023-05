Açores integraram no quadro 572 professores nos últimos três anos

Em comunicado publicado no portal do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) na internet, a secretária Regional da Educação e dos Assuntos Culturais adianta que, nos “últimos três anos, entraram 572 docentes nos quadros da região”.

Segundo a governante, citada na nota de imprensa, aqueles 572 professores “deixaram de estar contratados em situação precária”, estando agora “com vínculo de trabalho”.

“Só este ano, 143 professores e educadores encontraram estabilidade laboral e social”, afirmou Sofia Ribeiro.

O Governo Regional recorda ainda que foram colocados 281 profissionais no concurso de 2021 e integrados 148 professores no concurso de 2022, estando 98 a ocupar vagas nos quadros de ilha.

“Se não tivéssemos criado os quadros de ilha, havia 389 docentes que não viam colocação, mantendo-se em situação de precariedade”, afirmou Sofia Ribeiro, referindo-se à revisão do Regulamento do Concurso do Pessoal Docente dos Açores, que decorreu em março de 2021.

A propósito do concurso interno para a mudança de quadro, foram colocados 200 professores, 134 em quadro de escola e 66 em quadro de ilha.

“Destes 200 docentes, 61 vieram dos quadros docentes do Ministério da Educação e da Região Autónoma da Madeira, número que tem vindo a crescer nos últimos anos em regime de estabilidade e que confirma a crescente atratividade do sistema educativo dos Açores”, concluiu a governante.