Açores integram 'Top 100' dos destinos mais sustentáveis do mundo pela quinta vez consecutiva

A secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo, presente na cerimónia, destacou o facto de Portugal ter ganho a distinção de melhor destino europeu, com referência a algumas regiões do país, nomeadamente aos Açores, que são "a única região do país a ostentar o galardão Quality Coast Platina", da Green Destinations, criado em 2014.







“É com grande orgulho que recebemos, uma vez mais, um prémio como este, por destacar os Açores pelo empenho no desenvolvimento sustentável do setor do turismo, o que eleva ainda mais a notoriedade internacional do nosso arquipélago sobre este tema tão importante nos dias de hoje”, sublinhou Marta Guerreiro, citada em nota do executivo.







A titular da pasta do Turismo recordou o processo em curso de certificação dos Açores como destino turístico sustentável, considerando que “distinções como está só comprovam o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Executivo nestas matérias, encaradas como um verdadeiro compromisso com o futuro da Região”.







O galardão dos 100 Destinos mais Sustentáveis do Mundo foi criado em 2014 e tem como principal objetivo reconhecer e premiar destinos turísticos que trabalhem no sentido de fazer a diferença em matérias de sustentabilidade, destacando casos de sucesso e boas práticas sustentáveis.







A Green Destinations, responsável pela iniciativa, é uma rede institucional que lidera organizações internacionais especializadas em turismo sustentável e avalia os destinos concorrentes a nível mundial.