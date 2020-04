Açores elevam para 27 o número de casos recuperados de Covid-19

Os dois casos de recuperação registados nas últimas 24 horas são uma mulher de 50 anos de idade nautral do concelho da Praia da Vitória e um homem de 64 anos do concelho de Ponta Delgada, reveliu esta tarde a Autoridade Regional de Saúde (ARS).



Assim sendo, nesta altura os Açores contam com 102 casos ativos de Covid-19, sendo que pelo terceiro dia consecutivo não se registaram novos casos. Como detalhou Tiago Lopes, em conferência de imprensa esta tarde no Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo, as 228 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da Região não revelaram casos positivos de Covid-19. Nesta altura, acrescentou o dirigente da ARS, 673 casos aguardam resultado ou colheita, estando a decorrer 2035 vigilâncias no arquipélago.



Até ao momento já recuperaram 27 pessoas e há a registar nove óbitos.



Um total de 36 utentes encontram-se internados em unidades hospitalares da Região, sendo que 19 estão no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada; 4 no Hospital do Santo Espírito, em Angra do Heroísmo; 1 no Hospital da Horta; finalmente, 12 no Cenbtro do Saúde do Nordeste.



Em contexto domiciliário estão 66 pacientes.