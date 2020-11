Açores distinguidos como o Melhor Destino de Turismo de Aventura

“Esta é mais uma forma de promover o nosso destino a nível mundial, com o destaque para o turismo de aventura que é, sem dúvida, um selo da nossa Região em termos turísticos”, afirmou a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo, citada em nota.



“Nós últimos anos têm sido muitas as distinções e os prémios recebidos pelo Destino Açores, das mais variadas origens, o que comprova que a nossa notoriedade internacional está cada vez mais fortalecida”, frisou Marta Guerreiro.



A titular da pasta do Turismo salientou que “tem sido feito um investimento elevado na componente da estruturação do produto, principalmente naqueles diretamente relacionados com a natureza, por serem os mais procurados pelo perfil de turista que escolhe os Açores como destino de férias”.



Para a secretária regional, “os Açores têm as caraterísticas ideais face a esta nova reconfiguração do turismo, onde os viajantes procuram locais desmassificados, de beleza impressiva e com um património natural que lhes permita ter experiências de aventura em contacto com a natureza”.