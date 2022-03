Açores devem alcançar “progressivamente a soberania alimentar”

“Numa altura em que é necessário criar uma independência externa relativamente à importação de bens alimentares e de matérias-primas, é necessário atingir-se progressivamente a soberania alimentar”, afirmou Ventura, citado em comunicado de imprensa enviado pelo executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM.

O governante destacou que as “crises”, sejam de “ordem militar ou pandémica”, mostram a “maior fragilidade da região”: a “dependência externa de bens alimentares”.

“Desde a tomada de posse deste Governo [Regional] que temos como objetivo criar progressivamente essa independência externa, porque a riqueza de um país e de uma região também se mede pela sua capacidade de produzir agroalimentos”, advogou.

De acordo com a nota de imprensa do executivo açoriano, o secretário regional falava após a assinatura dos autos de consignação para a construção e requalificação de caminhos agrícolas nas freguesias das Cinco Ribeiras e Santa Bárbara e nas zonas da Veredas e Fonte Faneca, na ilha Terceira.

Para António Ventura, é “fundamental” apostar na requalificação das vias agrícolas para “criar independência alimentar externa progressivamente”.

“É nesse sentido que as vias de comunicação se tornam fundamentais para que as explorações agrícolas tenham bons acessos e possam produzir leite, carne e hortícolas com menores custos de produção”, lê-se no comunicado.