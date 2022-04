Açores contam com mais 20 de casos de Covid 19, maioria em São Miguel

Em São Jorge há um caso positivo, em Velas, de um viajante, não residente, com análise positiva ao 6.º dia.



Em São Miguel, há um caso positivo de um viajante, residente na freguesia de São José, concelho de Ponta Delgada, com resultado positivo ao 6.º dia.



Todos os restantes casos são referentes a transmissão comunitária.



Assim, o concelho da Ribeira Grande regista sete novos casos (cinco na Conceição, um em Rabo de Peixe e um na Matriz). No concelho de Ponta Delgada há oito novos casos (cinco em São José, dois em Fenais da Luz e um na Fajã de Baixo). No concelho da Lagoa há quatro novos casos (três no Rosário e um em Santa Cruz).



Também nas últimas 24 horas foram registadas 28 recuperações. 25 em São Miguel, das quais 15 em Ponta Delgada, 6 na Ribeira Grande e 4 na Lagoa. Na ilha Terceira foram registadas duas recuperações, uma em Angra do Heroísmo e outra na Praia da Vitória. E no Faial uma.



À data de hoje estão internados seis doentes, cinco no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, e um no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.



Nenhum destes doentes internados está em Unidade de Cuidados Intensivos.



O arquipélago conta presentemente com 304 casos positivos ativos, sendo 281 em São Miguel, 11 na Terceira, nove no Faial, dois em São Jorge e um em Santa Maria.