Açores com oito projetos candidatos a prémio na área da Reciclagem

No total são oito os projetos na área da Reciclagem e da Economia Circular desenvolvidos nos Açores que foram inscritos nas três categorias deste concurso, “Entidades de Proximidade”; “Cidadania Social” e “Juntas de Freguesia, indica nota de imprensa.





A criação de condições junto de locais já utilizados por agricultores de modo a facilitar o encaminhamento de resíduos produzidos ou a construção de materiais de estimulação cognitiva, com materiais reciclados que possam ser utilizados por idosos autonomamente ou com a ajuda de um cuidador/instituição geriátricas, com carácter preventivo e reabilitativo, são algumas das iniciativas que se encontram entre este grupo de projetos.





O prémio “Junta-te ao Gervásio” é promovido pela Sociedade Ponto Verde com o objetivo de distinguir o que de melhor se faz dentro das comunidades locais e dar visibilidade às boas práticas na área da Reciclagem de embalagens e da Economia Circular.





Nesta primeira edição, a Sociedade Ponto Verde recebeu um total de 173 candidaturas, das quais 60 integram a categoria “Cidadania Social” (pessoas singulares), 58 a categoria “Juntas de Freguesia” e 55 a categoria “Entidades de Proximidade” (associações e organizações).





Terminado este período de candidaturas, inicia-se agora a fase de avaliação de todos os projetos pelo ISCTE Executive Education que, enquanto Knowledge Partner do Prémio, vai selecionar o grupo de 15 finalistas de onde vão ser eleitos os grandes vencedores e anunciadas as menções honrosas, após seleção pelo júri do “Junta-te ao Gervásio”.





Os vencedores de cada categoria vão ser conhecidos numa cerimónia, que vai acontecer em Lisboa, no final de janeiro do próximo ano.