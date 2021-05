Açores com oito novos casos nas últimas 24 horas

De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, no concelho da Ribeira Grande há cinco novos casos, todos em Rabo de Peixe.





No concelho de Ponta Delgada há um novo caso em São Roque.





No concelho de Vila Franca do Campo há dois novos casos, em Água de Alto.





Em igual período registou-se uma recuperação nas Lajes, ilha das Flores.





À data de hoje estão internados seis doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, estando um em cuidados intensivos.





A Região conta presentemente com 235 casos positivos ativos, sendo 229 em São Miguel, quatro na Terceira e dois nas Flores.





Há duas cadeias de transmissão ativas no arquipélago, uma nas Flores e outra na Terceira.





Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 5.203 casos positivos de Covid-19, tendo recuperado da doença 4.811 pessoas e 31 faleceram.





Desde 31 de dezembro de 2020 e até dia 13 de maio, foram administradas nos Açores 91.979 doses de vacina contra a Covid-19, correspondentes a 60.703 pessoas com 15 ou mais anos, com a primeira dose e 31.276 pessoas com ambas as doses, no âmbito do Plano Regional de Vacinação