Açores com mais uma morte por Covid-19

A Autoridade de Saúde Regional, refere que faleceu ontem, um homem de 77 anos com Coid-19, no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.

Em comunicado, a ASR adianta que o homem "era proveniente do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, onde se encontrava institucionalizado, acamado, registando diversas comorbilidades e múltiplos internamentos. Fora internado no passado domingo, depois de ter testado positivo à Covid-19".

Com mais esta morte, a Região passa a registar 46 falecimentos por Covid-19.