Açores com aviso amarelo por causa da chuva

Para as ilhas do grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) já tinha sido emitido aviso amarelo até esta terça-feira, mas agora é prolongado até às 09h00 locais de quinta-feira, por se manterem as previsões de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

O IPMA atualizou também esta manhã o aviso amarelo para as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), devido à possibilidade de precipitação por vezes forte, até às 12h00 de quarta-feira.

No caso do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) o IPMA emitiu hoje aviso amarelo tendo em conta a possibilidade de precipitação por vezes forte, até às 18h00 de quarta-feira.