Açores com 93 recuperados e 14 novos casos positivos nas últimas 24 horas

Segundo a Autoridade de Saúde Regional, em São Miguel, dois dos novos casos dizem respeito a viajantes não residentes. Os restantes são em contexto de transmissão comunitária.





Assim, Ponta Delgada registou sete novos casos, Lagoa um novo caso, Ribeira Grande dois novos casos e Vila Franca do Campo também dois novos casos.





Na ilha Terceira, o novo caso, em Angra do Heroísmo, é em contexto de uma cadeia de transmissão local primária.





Ainda em relação à ilha Terceira, a Autoridade de Saúde Regional explica que com o “evoluir da situação pandémica na ilha, nomeadamente a redução do número de casos novos e a identificação das cadeias de transmissão local existentes, declara-se extinta a transmissão comunitária, passando a encontrar-se no nível de Muito Baixo Risco”.





Com a extinção de transmissão comunitária na Terceira é “criada uma nova cadeia de transmissão local primária com o caso positivo de hoje, bem como mais quatro cadeias de transmissão local primárias e secundárias dos casos positivos ativos na ilha Terceira, cuja a origem de contágio está identificada.





Na ilha do Pico, o novo caso em São Roque, é em contexto de transmissão local primária.





À data de hoje estão internados 13 doentes, todos no Hospital de Ponta Delgada, com três em Unidade de Cuidados Intensivos.





Nas últimas 24 horas, recuperaram da doença, 93 pessoas, sendo 82 em São Miguel, quatro no Faial, cinco em Santa Maria e duas na Graciosa.





Estão ativas 10 cadeias de transmissão local primária em todo o arquipélago, sendo duas na Graciosa, uma no Faial, uma no Pico, cinco na Terceira e uma partilhada entre Faial e São Jorge.





O arquipélago regista presentemente 267 casos positivos ativos, sendo 229 em São Miguel, 16 na Terceira, 11 na Graciosa, seis no Faial, três em São Jorge e dois no Pico.