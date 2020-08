Açores com 6 novos casos de Covid-19 registados em São Miguel

Os casos diagnosticados reportam-se a quatro indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 13 e os 45 anos de idade, e a dois indivíduos do sexo feminino, com 22 e 37 anos de idade, sendo que cinco dos casos desembarcaram na Região provenientes de ligações aéreas com o território continental a 6 e 7 de agosto, tendo obtido à chegada resultado positivo para o vírus SARS-CoV-2.

O outro caso refere-se a um indivíduo que desembarcou na ilha de São Miguel a 6 de julho, que obteve resultados negativos nos testes de despiste à chegada e após o sexto dia de permanência na Região, e que ontem, apresentando sinais e sintomas de infeção, contactou a Linha de Saúde Açores e foi validado como caso suspeito e submetido a recolha de amostra biológica e respetiva análise laboratorial, com posterior resultado positivo.

Todos apresentam situação clínica estável e foram já diligenciados, pelas Delegações de Saúde Concelhias, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos.

Assim, até ao momento, foram detetados na Região 185 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença COVID-19, verificando-se, atualmente, 25 casos positivos ativos, todos eles na ilha de São Miguel.

As medidas de prevenção e contenção da pandemia devem ser mantidas e reforçadas, sempre que possível, por cidadãos e organizações públicas, privadas e do setor social.

A Autoridade de Saúde Regional reitera a necessidade de serem cumpridas todas as recomendações já tornadas públicas a este propósito, em especial a de, em caso de sintomas, não procurar um Hospital ou Unidade de Saúde, mas ligar para a Linha de Saúde Açores - 808 24 60 24.

O Governo dos Açores disponibiliza ainda a Linha Açores de Esclarecimento Não Médico COVID-19, com o número 800 29 29 29, que pode ser utilizada entre as 08h30 e as 18h30, nos dias úteis, e a Linha RIAC 800 500 501, que funciona de segunda-feira a sábado, das 09h00 às 22h30, e aos domingos, das 10h00 às 22h30.

Está disponível, também, o endereço de correio eletrónico esclarecimentocovid19@azores.gov.pt para esclarecimentos sobre as medidas adotadas na Região para fazer face à pandemia do novo coronavírus.